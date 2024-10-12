Üniversite öğrencilerine uyarı: Banka hesaplarınızı kullandırmayın

Yükseköğretim Kurulu, banka hesaplarının yasa dışı kullanımlarıyla ilgili potansiyel tehlikeler hakkında öğrencilere bilgi vermek için MASAK ile iş birliği yaptı.

Abone ol

MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere ulaştırılan afişlerde, öğrencilere

Geleceğinizi tehlikeye atmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçlar kapsamında banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ciddi hapis cezaları ile karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başkalarının kullanımına açmayın.

uyarısı yapılıyor.

AĞIR HAPİS CEZASINA YOL AÇAN SUÇLARA KARŞI UYARI

YÖK, özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırarak gelir elde ettikleri ve bu durumun suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve dolandırıcılık gibi ağır hapis cezasını gerektiren suçlara yol açabileceği yönünde gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine, mağduriyet yaşamamaları için öğrencilere bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

GELEN SMS VE E-POSTALARIN KAYNAĞINI DOĞRULAYIN

Ayrıca, YÖK, üniversite öğrencilerini siber suçlara karşı bilgilendirmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden uzman görüşü alarak tavsiye ve uyarı videoları yayımladı.

Uzmanlar, özellikle "oltalama (phishing) saldırıları" ve öğrencilerin banka hesaplarının kötü niyetle başkaları tarafından kullanılmaması konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Öğrencilere, yabancı kişilerden veya tanıdıkları kişi ve kurumlardan gelen SMS veya e-postalardaki bağlantılara doğrudan tıklamamaları, gelen içeriklerin önce kaynağının doğrulanması gerektiği önerildi.

İLK ÖNLEM: GÜÇLÜ ŞİFRE OLUŞTURUN

YÖK'ün sosyal medya hesapları için hazırladığı videoda, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydos, okul sistemleri, online bankacılık ve alışveriş yapılan siteler için en az iki aşamalı güvenlik önlemi almanın gerekliliğine dikkat çekti. Aydos, "Kişisel bilgilerimizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmamalıyız; T.C. kimlik numaramızı asla vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Aydos, bazı üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarını kafelerde kullanma alışkanlıklarına dikkat çekerek, bu tür ortamlarda hassas işlemlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"OLTALAMA" İLE SALDIRIYORLAR

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selman Bozkır, öğrencilerin siber suçlar arasında en sık "oltalama" saldırılarına hedef olduğunu belirtti. Bozkır, bu yöntemin genellikle yurt dışındaki kötü niyetli kişiler tarafından e-posta aracılığıyla mağdurlara gönderilen zararlı bağlantılarla gerçekleştirildiğini ifade etti. Linke tıklanması durumunda, şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirilme riski bulunduğunu vurguladı.

Ayrıca, tanıdık ya da tanımadık hesapların taklit edilebileceğine dikkat çeken Bozkır,

Tanıdığınız veya tanımadığınız bir firmadan veya belki de üniversitenizden geldiğini iddia eden herhangi bir gönderiye doğrudan tıklamamalısınız. Linki sağ tıklayıp tarayıcıda yönlendirdiği adresi incelemelisiniz. Bu, gerçekten ilgilendiğiniz kurumun resmi sayfası mı?

dedi.

Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu ise suç şebekelerinin yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları, öğrencilere belirli bir miktar ücret teklif ederek onların banka hesapları üzerinden işlem yapmalarını sağladığını açıkladı.

Osmanoğlu,

Bu paranın kaynağı kötü olmasa bile, başkası adına hesap açmak ve kullanmak suçtur. Genç yaşlardaki ani kararlar, uzun vadede bireylerin geleceğini olumsuz etkileyebilecek hatalara yol açabilir.

şeklinde konuştu.