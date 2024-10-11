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Tel Aviv'de alarm verildi: İsrail'de peş peşe patlama sesleri!

Tel Aviv'de alarm verildi: İsrail'de peş peşe patlama sesleri!

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenleniyor. Bölgeden peş peşe patlama sesleri yükseliyor.

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Katil İsrail, Gazze'de yaptığı soyrkırımın ardından gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a havadan bomba yağdıran işgalci güçler karadan da saldırı başlattı. İsrail'e karşılık vermek isteyen Lübnan ise füze ve İHA'larla Tel Aviv'i hedef alıyor.

İSRAİL LÜBNAN ARASI ÇATIŞMALAR

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 60 kişinin öldüğü, 168 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a 57 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırılarda 60 kişinin daha hayatını kaybettiği, 168 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a 9 bin 588 saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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