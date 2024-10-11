Mourinho'ya olay sözler: 4 haftada kovulurdu

Türk futbolunun emektar teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho ile ilgili yankı uyandıran açıklamalar yaptı.

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Türk futbolunun emektar teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ADI MOURINHO OLMASAYDI 4 HAFTADA KOVULURDU"

Radyospor'da konuşan Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" ifadelerini kullandı.

Son olarak Ekim 2023 - Haziran 2024 yılları arasında TFF 2. Lig ekibi Menemenspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör, bir süredir takım çalıştırmıyor.