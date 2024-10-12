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Tekirdağ'da feci kaza! Öğretim üyesi ve doktor hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza! Öğretim üyesi ve doktor hayatını kaybetti

Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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