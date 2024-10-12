Diyarbakır'da valilik mitingi yasakladı! DEM Parti çağrı yaptı

Diyarbakır Valiliği 13 Ekim’de İstasyon Meydanı’nda yapılmak istenen mitingle ilgili "güvenlik" gerekçesiyle 5 günlük yasak kararı aldı. DEM Parti, valiliğin kararına rağmen çağrı yaptı.

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Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "DEM Parti'nin çağrısı üzerine yapılması planlanan mitinge ilişkin alınan karara rağmen yürüyüşün yapılması için çağrılar devam ediyor. Nasıl bir önlem alınacak?" sorusu üzerine, 13 Ekim Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen mitinge ilişkin Valilikçe açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklanması doğrultusunda karar alındığını hatırlattı.

Zorluoğlu "DEM Parti'nin yanlış hatırlamıyorsam Valiliğimize bir müracaatları oldu. İstasyon Meydanı'nda bir miting yapma başvurusuydu. Böyle bir mitingin 13 Ekim'de şehirde yapılmasını güvenlik anlamında, toplum huzuru ve toplum güvenliği anlamında ve kamu düzeni anlamında sakıncalı bulmamızdan dolayı yasakladık. " dedi.

Ahmet Türk "13 Ekim’de İstasyon Meydanı’nda özgürlük, barış için miting düzenliyoruz diyerek, geri adım atacak değiliz" dedi.

Sabahat Tuncel de "13 Ekim'de İstasyon Meydanı'na davet ediyoruz." açıklaması yaptı.

Gazeteci Emin Pazarcı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

"Demokratik hak değil, savaş ilanı bu: 30 bin insanımızın katili Öcalan için miting yapacaklardı. Provokasyon istihbaratı alan valilik yasakladı. DEM Parti baş kaldırdı. Ahmet Türk: Geri adım atacak değiliz. Ayla Akat: Çözümün yolu İmralı'da diyeceğiz. Sabahat Tuncel: 13 Ekim'de İstasyon Meydanı'na davet ediyoruz. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu: Herkes sonucuna katlanır. Evet, ülkeyi karıştırmak, terörist Öcalan için kanunsuz miting yapmak isteyenler sonucuna katlanmalılar. En ufak bir zafiyet, Türkiye'yi 1990'lara götürür!"