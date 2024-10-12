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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bursa'da ambulansın önünün kesilmesine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bursa'da ambulansın önünün kesilmesine ilişkin açıklama

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." açıklamasında bulundu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.

Bakan Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

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