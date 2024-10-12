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Recai Kutan’ın ismi Pendik’te bir caddeye verildi

Recai Kutan’ın ismi Pendik’te bir caddeye verildi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan’ın ismi Pendik'te bir caddeye verildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, karar için meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bir caddeye ismini vermek suretiyle onun da ismini Pendik’te yaşatmaya hep beraber karar verdik" dedi.

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Pendik Belediyesi’nin AK Partili meclis üyeleri, bir caddeye, geçtiğiniz hafta hayatını kaybeden Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan’ın adının verilmesi yönünde teklif verdi.

Belediye meclisi teklifi oy birliği ile kabul ederek ilçedeki bir caddeye Recai Kutan’ın ismini verdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kararın oy birliğiyle geçmesinin ardından, “Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Recai Kutan Türkiye’nin yetiştirdiği değerli siyaset adamlarından. Allah rahmet eylesin, hepiniz nezaket gösterdiniz teşekkür ediyorum. Bir caddeye ismini vermek suretiyle onun da ismini Pendik’te yaşatmaya hep beraber karar verdik. Teşekkür ediyorum“ dedi.

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