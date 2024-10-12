Gazze’de öldürülenlerin sayısı 42 bini aştı

İsrail 372 gündür Gazze'yi bombalıyor. Devam eden çatışmaların bilançosu giderek ağırlaşırken öldürülenlerin sayısı da 42 bin 175'e yükseldi.

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Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 175’e, yaralı sayısı ise 98 bin 336’ya yükseldi.

Son 24 saat içinde düzenlenen 5 saldırıda 49 Filistinli hayatını kaybederken, 219 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 49 kişinin öldüğü, 219 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı öne sürüldü.