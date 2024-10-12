Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulunmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

21 yaşındaki Pelin'in, Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta cesedi bulundu. Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ali U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olaya ilişkin korkunç detaylar ortaya çıktı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca (21) cinayetiyle ilgili Sabah yeni detaylara ulaştı. Pelin Karaca'nın katil Ali Uysal tarafından önce boğularak öldürüldüğü, daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçildiği anlaşıldı.

Talihsiz genç kızın Ali Uysal tarafından evlerinin yakını olan kırsal Türkmen Mahallesi'nde öldürüldükten sonra burada toprağa gömüldüğü, ancak yakalanabileceğini düşünerek cesedi yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine arabayla taşıdığı, ikinci kez buraya gömdüğü belirlendi.

Ayrıca katil Ali Uysal'ın Pelin Karaca'nın annesi Nihal Karaca'ya ait 700 metrekare araziyi vekaletname ile 280 bin liraya satıp, parayı vermediği belirtildi.

Kız kardeşinin 3 kez toprağa gömüldüğünü anlatan Ebru Karaca, "Kardeşim canice öldürüldü. Edindiğimiz bilgilere göre cinayet Alaşehir Türkmen Köyü'nde yaşanmış. Katil Pelin'i Türkmen Köyü'ne gömmeye çalışmış. Ancak orada yakalanabileceğini düşündüğü için cesedi Eşme'ye götürmüş. İkinci kez Eşme Gölet kenarına gömmüş. Kardeşimin cesedi Eşme'den çıkarıldıktan sonra üçüncü kez cenaze töreninin ardından mezara defnedildi. Kardeşim 3 kez toprak gördü" dedi.

280 bin lira kayıp

280 bin liralık paralarının da kaybolduğunu anlatan Ebru Karaca, "Annemin bir 700 metrekare bir arazisi vardı. Katil Ali Uysal, annemin üzerine olan araziyi vekâletname ile 280 bin liraya satmış. Şu an bu para ortada yok. Bu paranın akıbetini de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Acılı abla Ebru Karaca, "Cumhurbaşkanımız annem ve babamla görüştü. Başsağlığı diledi. En ağır ceza ne ise katile o verilsin. Gencecik 21 yaşında bir genç kız cinayete kurban gitti. Kardeşim gitti. Bir ananın yüreği yandı. Bizi mahvetti. Büyük bir acı yaşadık. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok üzgünüz. Acımızı tarif edemiyoruz" dedi.

Katil Ali Uysal'ı ailelerinden biri gibi gördüklerini anlatan Ebru Karaca, "Ali Uysal'a hep abi dedik. Annesine 'anne' dedik. Evimize kadar aldık. Ekmeğimizi paylaştık. Derdimizi ona anlattık. Yeri geldi ağladık. Yeri geldi güldük. Cinayeti neden işlediğine dair aklımıza hiçbir sebep gelmiyor. Kazayla öldürdüğünü söylemiş. Asla buna inanmıyoruz. Yalan söylüyor. Polislerden aldığımız bilgiye göre ilk önce boğmuş, daha sonra arabayla ezmiş çocuğu. Kaza süsü vermek için böyle bir şey yapmış" dedi.