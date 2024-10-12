e-Nabız satıldı mı? Memişoğlu'ndan veri açıklaması: Ben bile bakamam

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 86 milyon yurttaşın kişisel sağlık bilgilerinin bulunduğu e-Nabız uygulamasının Katar'a satıldığı iddiasını yalanlayarak, basın mensuplarına açıklama yaptı. Memişoğlu, "Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum" dedi.

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Bazı basın yayın organlarında yer alan e-Nabız'ın Katar'a satıldığını iddia eden haberler hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuştu.

Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a gitti. Burada gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık bilişimi altyapısında dünyaya örnek bir ülke olduğunu savundu.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sistem özellikle 2014'ten sonra sağlık sistemimizin bilgi, veri anlamında temeli olmuş durumda. Temel bilişim anlamında Türkiye'nin temeli. Esasında herkesin veri bankası. Kişiye özel şifrelenmiş durumdadır. Bir başkası, hastanın kendisi dışında kimse göremez. Özel güvenlikli olarak tutulur. Özel yazılımlarla, özel denetlemelerle güvenliği sağlanır. Özellikle Kovid-19'da takibini sağlamış, rüştünü ispatlamış bir sistem. Dünyanın çok gelişmiş dediğimiz ülkeleri aşı olduktan sonra günlerce insanlara aşı kartı veremezken biz bu sistem üzerinden kişiye saniyesinde aşı kartını ulaştırdık."

Memişoğlu, 86 milyon yurttaşın kişisel sağlık bilgilerinin yer aldığı e-Nabız uygulamasının Katar'a satıldığı iddiaları hakkında da konuştu.

İddiaları 'spekülasyon' diye niteleyen Memişoğlu, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önerdi.

"Ben bile bakan olarak bunu göremem"

Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansının e-Nabız üzerinden olmadığını ifade eden Memişoğlu, "Çok net söylüyorum, Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin sahip olduğu bu güzel işe nifak sokarak, fitne, fesat üreterek bunları küçümseyerek veya başka yönlere çekerek, lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumlarının bilgilendirmelerine lütfen güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem" dedi.