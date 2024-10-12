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 Gaziantep'te baba katliamı! Eşini ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Gaziantep'te baba katliamı! Eşini ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti

 Gaziantep'ten son gelen haber kan dondurdu. Bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Çok sayıda ekip olay yerinde...

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Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

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