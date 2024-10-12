Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gündemine bomba gibi düşen domuz eti skandalıyla ilgili konuştu. Köfteci Yusuf ile ilgili sorular üzerine Erdoğan "Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara’da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye günlerdir Köfteci Yusuf'ta çıkan domuz eti​ skandalını konuşuyor. Yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta hem köfte hem de dönerde domuz etine rastlanıldığının açıklanması gündeme bomba gibi düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın yayımladığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde, içinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf ile ilgili sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan​'dan da açıklama geldi.

Arnavutluk - Sırbistan ziyaretleri dönüşü uçakta soruları cevaplayan Erdoğan "Zehirli gıdalar, tağşiş, millete domuz eti falan yediren müesseseler var. Bunlar ifşa ediliyor Tarım Bakanlığı tarafından. Bu mücadeleyi siz nasıl karşılıyorsunuz? İkincisi de bir köfteci zinciri var. Önce “Kollanıyor” denildi, sonra ifşa edildi. Şimdi de “Haksızlık yapılıyor” filan deniyor. Tam bir tartışmanın göbeğinde o köfteci zinciri. O tartışmaları da izliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar. Bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir. Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi.

Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara’da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus.