İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, makine arızası yapan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı.Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail’den Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı."