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İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

Düzenlediği füzeli saldırının ardından, İsrail'den gelecek misillemeyi bekleyen İran, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasını yasaklandı. İran'ın kararı, İsrail'den siber saldırı beklediği yorumlarına neden oldu.

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İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak Hizbullah'a siber saldırıyla büyük darbe vurmuş, saldırı tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Ardından İsrail'in Lübnan'a havadan ve karadan saldırmasıyla birlikte bölge adeta ateş çemberine döndü. İran, Lübnan'da Nasrallah ve çok sayıda Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle saldırdı. Füzeli saldırı Tel Aviv'de büyük hasara neden oldu.

İsrail'in İran'a yapacağı misilleme tüm dünyanın bölgeye kilitlenmesine neden oldu. İran, İsrail'den art arda gelen tehditlerin ardından teyakkuza geçerek gelecek saldırıya yönelik yeni tedbirler aldı. İran, yolcu uçaklarında elektronik haberleşme cihazlarını yasaklayarak İsrail'den bir siber saldırı beklediğini gözler önüne serdi.

UÇAKLA SEYAHAT EDECEK YOLCULAR UYARILDI

İran, Lübnan'a yönelik gerçekleşen saldırıların ardından elektronik haberleşme cihazlarını kapsayan yeni bir yasak getirdi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu yaptığı açıklamada, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki çağrı cihazı ve telsiz gibi tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasının yasaklandığını bildirdi. Uçakla seyahat edecek olan yolcuları uyaran Yazerlu, çağrı cihazları ve telsizlere getirilen yasağın uçağın kargo ve kabin bölümlerini de kapsadığını belirterek, yolculardan söz konusu cihazları uçağa getirmemeleri çağrısı yaptı.

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