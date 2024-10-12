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Dışişleri'nden ABD'nin Suriye'de acil durum halini uzatma kararına tepki

Dışişleri'nden ABD'nin Suriye'de acil durum halini uzatma kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum haline ilişkin 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 yıl daha uzatması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, "ABD'nin Suriye’deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019 tarihinde yayınladığı 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 seneliğine uzatması, sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür ön yargılı tasarrufların tekrarı yerine, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır" denildi.

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