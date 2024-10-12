Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Dursun Özbek ve yönetim kurulu, oy çokluğu ile ibra edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi." ifadelerine yer verildi.