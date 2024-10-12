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Katil İsrail Lübnan'da 26 kişiyi daha öldürdü

Katil İsrail Lübnan'da 26 kişiyi daha öldürdü

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 26 kişi öldü, 144 kişi yaralandı.

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 26 kişinin daha hayatını kaybettiği, 144 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'da yüz binlerce kişi yerinden oldu
İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 255'e, yaralananların sayısının ise 10 bin 524'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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