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Ankara Altındağ'da eğlence merkezinde dehşet! Kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara Altındağ'da eğlence merkezinde dehşet! Kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Ankara'da bir kişi, eğlence merkezinde görüştüğü kadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, S.A.A. ile N.Ç. adlı kadın, görüşmek için Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde bir araya geldi.

Görüşmenin devamında, yanında taşıdığı silahla N.Ç'ye ateş eden S.A.A, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.A.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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