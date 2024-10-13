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Macron, işgalci İsrail'i hedef almaya devam ediyor

Macron, işgalci İsrail'i hedef almaya devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmede, 'Lübnan'da derhal ateşkes uygulanmalı' ifadelerini kullanarak, Hizbullah saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

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İşgalci İsrail, Lübnan'a yoğun saldırılar düzenlerken, ateşkes çağrıları yapılmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşerek, devam eden çatışmaları ele aldı.

Macron görüşmede, "Lübnan'da derhal ateşkes uygulanmalı" ifadelerini kullanarak, Hizbullah saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

ABD'DEN KATİL İSRAİL'E FÜZE SİSTEMİ DESTEĞİ

İsrail medyası, ABD'nin Hizbullah ve İran tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı İsrail'de THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi konuşlandıracağını belirtti.

Habere göre, gelişmiş füze savunma sistemi İsrail topraklarında Amerikan askerleri tarafından kontrol edilecek.

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