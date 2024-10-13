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İzmir'de su deposunda erken cesedi bulundu meğer o kişi 7 Ekim'de...

İzmir'de su deposunda erken cesedi bulundu meğer o kişi 7 Ekim'de...

İzmir'in Çiğli ilçesindeki su deposunda erkek cesedi bulundu. Kimlik teşhisi yapılamayan cesedin 7 Ekim'de eski eşi Özge Polat'ı silahla yaralayan Serkan Yıldız'a ait olduğu değerlendiriliyor.

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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ihbar üzerine Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki su deposunda yaptığı incelemede bir erkeğe ait ceset buldu.

Tabancayla intihar ettiği değerlendirilen kişinin üzerinden 7 Ekim'de Güzeltepe Mahallesi'nde eski eşi Özge Polat'ı silahla yaralayarak kaçan Serkan Yıldız'a ait kredi kartları bulundu.

Olay yerinde bulunan tabancanın çapının da yaralama olayında kullanılanla aynı olduğu belirlenirken ceset, savcılık incelemesi sonrası kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta, 7 Ekim'de işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, eski eşi Serkan Yıldız tarafından silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan Yıldız yakalanamamıştı.

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