BIST 8.876
DOLAR 34,27
EURO 37,50
ALTIN 2.928,22
HABER /  SPOR

Haftalar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'de yıldız isimler yumruk yumruğa birbirine girmiş

Haftalar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'de yıldız isimler yumruk yumruğa birbirine girmiş

Yaklaşık 3 hafta önce oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken derbinin ardından Fenerbahçe cephesinde yaşanan kriz haftalar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

Abone ol

Süper Lig'de son olarak 8. hafta maçları oynanırken, bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alırken topladığı 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler şu ana kadarki tek mağlubiyetini kendi sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı alırken alınan bu mağlubiyet camiada büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişi henüz beklenen etkiyi yaratmazken, Sarı-Lacivertliler için son günlerde ağızları açık bırakan iddialar da gündemde.

Oda TV'nin haberine göre Fenerbahçe'de futbolcular 3 gruba bölünürken Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşanmış.

Tadic ve Maximin...

Hürrem Elmasçı'nın kaleme aldığı köşe yazısında herkesi şaşkına çeviren iddialar ortaya atılırken derbinin ardından Sırp futbolcu Tadic'in Fransız oyuncu Maximin’in üzerine yürüdüğü ve bencil oynadığını söylemiş yaşanan gerilimi Fenerbahçeli futbolcuların yatıştırdığını aktardı.

"Takımda gruplaşma var"

Takım içindeki gruplaşmadan da bahsedilen yazıda Yugoslav kökenli oyuncuların siyahi oyunculara karşı cephe aldığı, Türk oyuncuların da ayrı bir grup olduğu öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Karaman'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya cevap: "Televizyon televizyon gezilecek bir şey olmadı"
Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya cevap: "Televizyon televizyon gezilecek bir şey olmadı"
Fehmi Koru'dan Köfteci Yusuf'un sahibine öneri: Derhal, hiç vakit kaybetmeden
Fehmi Koru'dan Köfteci Yusuf'un sahibine öneri: Derhal, hiç vakit kaybetmeden
Ankara Altındağ'da eğlence merkezinde dehşet! Kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Ankara Altındağ'da eğlence merkezinde dehşet! Kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Hatay'da inşaat işçileri birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
Hatay'da inşaat işçileri birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da deprem oldu! Kentte panik yaşandı
Afyonkarahisar'da deprem oldu! Kentte panik yaşandı
Macron, işgalci İsrail'i hedef almaya devam ediyor
Macron, işgalci İsrail'i hedef almaya devam ediyor
Japonya Savunma Bakanı ilk kez NATO toplantısına katılacak
Japonya Savunma Bakanı ilk kez NATO toplantısına katılacak
İsrail Gazze'de bomba yüklü robotlar kullanıyor
İsrail Gazze'de bomba yüklü robotlar kullanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Corendon Hava Yolları'na ait bir uçağın tekeri patladı
Corendon Hava Yolları'na ait bir uçağın tekeri patladı