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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.

Milli takımda iki eksik

Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Türkiye'nin aday kadrosu

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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