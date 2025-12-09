Süper Lig kulübünden "penaltı" isyanı! Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiği kırıldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi. Talha Sanuç'un sakatlandığı pozisyonda penaltı verilmemesine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken maçın ikinci yarısında siyah-beyazlıların ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası Tayyip Talha Sanuç sakatlık yaşamıştı. Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'yla girdiği mücadele sonrası sakatlanarak yerde kalan Sanuç'un yüz kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında rakip takım futbolcusu Ersin Destanoğlu’nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alarak oyuna devam edememiştir.

Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından “VERİLMEYEN PENALTI” olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha’nın yüzünün maxilla kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuza, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir. Tayyip Talha Sanuç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."