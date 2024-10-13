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Çorum'da yaşandı! Kadın kılığına giren şahıs, pazarcıyı vurmaya gitti

Çorum'da yaşandı! Kadın kılığına giren şahıs, pazarcıyı vurmaya gitti

Çorum'da pazarda satış yapan kişi, cerrahi maske takan ve etek giyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıca pazarcı ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin peşine düştü.

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Alınan bilgiye göre, cerrahi maske takan ve etek giyen bir kişi, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde satış yapan Galip A'ya (31) tabancayla ateş etti.

Kaçarken havaya da ateş eden kişi, bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Galip A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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