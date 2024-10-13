Özgür Özel'den 'savunma sanayii vergisi'ne sert tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla alınacak vergilere tepki gösterdi. Özel, hayat pahalılığında hepimizi ezen bu iktidar şimdi 'Savaş çıkacak, sesinizi çıkarmayın' diyor. Onlara inanmayın. Savaş çıkarsa bu memleketi biz koruruz. Savaş filan çıkmayacak." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı.

Özel, Yırca Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinerek, teklifi eleştirdi.

Türkiye'nin güçlü bir ordusu olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"İhtiyaç duyulduğunda her birimiz o ordunun neferiyiz. Bu ülke zor günlerden birlikte çıktı. Ama ülkeyi kötü yöneten ve bu kötü yönetiminden dolayı ekonomiyi perişan eden, işsizliği çözemeyen, enflasyonu tek hanelilerden yüzde 80'lere kadar çıkaran ve o çok eleştirdiği, 'enkaz devraldığım' dediği rahmetli Ecevit'ten yüzde 30'larda enflasyon devralıp kendi yanlış politikalarıyla yüzde 85'lere çıkaran, bugün yüzde 50 enflasyonu, daha aşağı çekemeyen, hayat pahalılığında hepimizi ezen bu iktidar şimdi 'Savaş çıkacak, sesinizi çıkarmayın' diyor. Onlara inanmayın. Savaş çıkarsa bu memleketi biz koruruz. Savaş filan çıkmayacak."

Özel, şenlik alanındaki stantları ziyaret etti, Yırcalı kadınlarla zeytin fidanı dikip, zeytin hasadı yaptı.

Yasa teklifinde neler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif, 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi öngörüyor.

12 maddelik teklifte toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli oluşması öngörülüyor.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Bazı Yasa Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kredi kartları üzerinden alınacak paylar savunma sanayisinde kullanılacak.

Yeni düzenlemeyle ayrıca ilk el araç alımlarında 3 bin TL, ikinci el araç alımlarında 1.500 TL tescil ücreti alınacak. Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.

Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.

Yatırım harcamaları olan şirketlerin bu kalemlerde enflasyon muhasebesinden muaf tutulmalarına yönelik düzenleme de aynı pakette yer aldı.

Teklifle motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınacak.

Vergi matrahı 5 bin TL ve üzeri olan kol saatleri ile insansız hava taşıtları, yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış dronelar da ÖTV kapsamına alınıyor.