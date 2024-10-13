BIST 8.876
DOLAR 34,27
EURO 37,50
ALTIN 2.928,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'teki aile faciası! Anne, baba ve 4 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Gaziantep'teki aile faciası! Anne, baba ve 4 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Gaziantep'te tabancayla intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Abone ol

Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde dün, çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir (4), eşi Emine Demir'i tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Ahmet Demir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan namazının ardından 6 cenaze, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Aile yakınlarından Fariz Malat, gazetecilere, Ahmet Demir'in maddi sıkıntısının olmadığını, yaklaşık 2 yıldır sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde dün, Ahmet Demir, eşini ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gece yarısı iki ilimiz sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: "7.2'lik depreme gebe"
Gece yarısı iki ilimiz sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: "7.2'lik depreme gebe"
Nwakaeme Trabzonspor'daki 2. döneminde beklentileri karşılamadı
Nwakaeme Trabzonspor'daki 2. döneminde beklentileri karşılamadı
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı
İstanbul'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
İstanbul'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
İzmir'de su deposunda erken cesedi bulundu meğer o kişi 7 Ekim'de...
İzmir'de su deposunda erken cesedi bulundu meğer o kişi 7 Ekim'de...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda karşısında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda karşısında
Özgür Özel'den 'savunma sanayii vergisi'ne sert tepki!
Özgür Özel'den 'savunma sanayii vergisi'ne sert tepki!
Çorum'da yaşandı! Kadın kılığına giren şahıs, pazarcıyı vurmaya gitti
Çorum'da yaşandı! Kadın kılığına giren şahıs, pazarcıyı vurmaya gitti
Bir haftada yaklaşık 550 bin araç ve sürücüye kural ihlalinden işlem uygulandı
Bir haftada yaklaşık 550 bin araç ve sürücüye kural ihlalinden işlem uygulandı
Haftalar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'de yıldız isimler yumruk yumruğa birbirine girmiş
Haftalar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'de yıldız isimler yumruk yumruğa birbirine girmiş
Karaman'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Karaman'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var