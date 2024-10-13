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Fahrettin Altun'dan, Betül Önderoğlu için taziye mesajı

Fahrettin Altun'dan, Betül Önderoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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