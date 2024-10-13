BIST 8.876
DOLAR 34,27
EURO 37,50
ALTIN 2.928,22
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan'dan Ertuğrul Özkök'e 'Muhtar bile olamaz' manşeti yanıtı

Ahmet Hakan'dan Ertuğrul Özkök'e 'Muhtar bile olamaz' manşeti yanıtı

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu için ‘Muhtar bile olamaz’ diye manşet atmaktan kaçınması tavsiyesinde bulunan Ertuğrul Özkök'e yanıt verdi.

Abone ol

Yargıtay'ın 1998 yılında Erdoğan'ın siyasi yasak kararını onaylamasının ardından için Ertuğrul Özkök'ün genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet gazetesinde atılan "muhtar bile olamaz" başlığı yeniden tartışmaların merkezinde.

Tepki çeken manşet nedeniyle yıllardır eleştirilen Özkök'ün, bu kez İmamoğlu için benzer manşetin Hürriyet'te atılmaması yönünde Ahmet Hakan'a çağrıda bulunması polemik konusu oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısının "Ben Ertuğrul Özkök’ün yerinde olsaydım" başlıklı bölümünde Ertuğrul Özkök'ün yazısına yanıt verdi. 

Ahmet Hakan, Özkök'ün Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumunda 'atma' dediği manşet için şu ifadelere yer verdi:

"Madem Ertuğrul Özkök beni kendi yerine koyarak yazmış. O zaman ben de kendimi onun yerine koyarak yazayım:
Ben Ertuğrul Özkök’ün yerinde olsaydım, yani dönemin tüm egemen güçlerini arkama alarak medyadaki konumumu Tayyip Erdoğan’ın önünün kesilmesi için harcamış olsaydım ve elde ettiğim zaferin ardından da kaba saba bir alaycılıkla 'Muhtar bile olamaz' diye sevinç çığlığı atsaydım öncelikle şu durumda olurdum:

Utanırdım, sıkılırdım, mahcup olurdum

Konunun üzerine üzerine gidiyormuş gibi yaparak durumdan sıyrılma çabası içine girmeye asla tenezzül etmezdim. “Biz o zaman öyle yaptık. Şimdi de bakalım Ahmet Hakan ne yapacak” türü kurnazlıklara hiç gerek duymazdım."

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi
Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi
Mısır'ın Minye kentinde iki trenin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı
Mısır'ın Minye kentinde iki trenin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı
Toprak Razgatlıoğu Portekiz'de Superpole yarışında ikinci oldu metreler kala Bulega'ya geçildi
Toprak Razgatlıoğu Portekiz'de Superpole yarışında ikinci oldu metreler kala Bulega'ya geçildi
Bakan Yerlikaya'dan Konya'da bıçakla yaralanan polisle ilgili paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan Konya'da bıçakla yaralanan polisle ilgili paylaşım
Mehmet Şimşek duyurdu: 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek
Mehmet Şimşek duyurdu: 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek
Trendyol'un 2028'de Azercaycan'daki hedefi belli oldu
Trendyol'un 2028'de Azercaycan'daki hedefi belli oldu
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Sivas'ta emekli öğretmen tabancayla dehşet saçtı
Sivas'ta emekli öğretmen tabancayla dehşet saçtı
"Boğazların Muhafızları" 2024'ün ilk 9 ayında 200 operasyon düzenleyerek 861 kişiyi kurtardı
"Boğazların Muhafızları" 2024'ün ilk 9 ayında 200 operasyon düzenleyerek 861 kişiyi kurtardı
Pazarcık'ta konutlar teslim ediliyor Murat Kurum: Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz
Pazarcık'ta konutlar teslim ediliyor Murat Kurum: Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz
Gaziantep'teki aile faciası! Anne, baba ve 4 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Gaziantep'teki aile faciası! Anne, baba ve 4 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Gece yarısı iki ilimiz sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: "7.2'lik depreme gebe"
Gece yarısı iki ilimiz sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: "7.2'lik depreme gebe"