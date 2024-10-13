Ahmet Hakan'dan Ertuğrul Özkök'e 'Muhtar bile olamaz' manşeti yanıtı

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu için ‘Muhtar bile olamaz’ diye manşet atmaktan kaçınması tavsiyesinde bulunan Ertuğrul Özkök'e yanıt verdi.

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Yargıtay'ın 1998 yılında Erdoğan'ın siyasi yasak kararını onaylamasının ardından için Ertuğrul Özkök'ün genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet gazetesinde atılan "muhtar bile olamaz" başlığı yeniden tartışmaların merkezinde.

Tepki çeken manşet nedeniyle yıllardır eleştirilen Özkök'ün, bu kez İmamoğlu için benzer manşetin Hürriyet'te atılmaması yönünde Ahmet Hakan'a çağrıda bulunması polemik konusu oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısının "Ben Ertuğrul Özkök’ün yerinde olsaydım" başlıklı bölümünde Ertuğrul Özkök'ün yazısına yanıt verdi.

Ahmet Hakan, Özkök'ün Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumunda 'atma' dediği manşet için şu ifadelere yer verdi:

"Madem Ertuğrul Özkök beni kendi yerine koyarak yazmış. O zaman ben de kendimi onun yerine koyarak yazayım:

Ben Ertuğrul Özkök’ün yerinde olsaydım, yani dönemin tüm egemen güçlerini arkama alarak medyadaki konumumu Tayyip Erdoğan’ın önünün kesilmesi için harcamış olsaydım ve elde ettiğim zaferin ardından da kaba saba bir alaycılıkla 'Muhtar bile olamaz' diye sevinç çığlığı atsaydım öncelikle şu durumda olurdum:

Utanırdım, sıkılırdım, mahcup olurdum

Konunun üzerine üzerine gidiyormuş gibi yaparak durumdan sıyrılma çabası içine girmeye asla tenezzül etmezdim. “Biz o zaman öyle yaptık. Şimdi de bakalım Ahmet Hakan ne yapacak” türü kurnazlıklara hiç gerek duymazdım."