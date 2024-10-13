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İsrail Gazze'nin kuzeyinde 9 günde 300'ü aşkın kişiyi öldürdü

İsrail Gazze'nin kuzeyinde 9 günde 300'ü aşkın kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine son 9 günde düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlediği basın toplantısında, Tel Aviv'in 21. yüzyılın en tehlikeli İsrail-ABD planı olan "zorunlu göç planını" uygulamaya çalıştığını ve Gazze'nin kuzeyinde katliamlar yaptığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinin, soykırım ve aç bırakma suçlarının yanı sıra tüm hayati sektörler hedef alınarak ve sağlık sistemi çökertilerek "tam bir yıkım bölgesi" haline getirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sevabite, "İsrail'in 9 gündür sivillere, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik soykırımında 300'den fazla kişi şehit edildi." ifadesini kullandı.

Sevabite, İsrail askerlerinin, sivil savunma ekiplerini ve ambulansları engellediğini, onlarca cenazenin enkaz altından çıkarılmasına ve yol kenarlarından toplanmasına engel olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, dün yaptığı açıklamada, kuzeydeki üç ana hastaneye giren sınırlı miktardaki yakıtın sadece birkaç gün yeteceğini belirterek, "Kuzeydeki üç ana hastane, cumartesi günü sınırlı miktarda yakıt girmesine rağmen saat başı gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında." demişti.

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