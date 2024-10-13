Diyarbakır'da PKK sempatizanları polise karşı çocukları kullandı

Diyarbakır'da 'özgürlük mitingi' adı altında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için toplanan grup, Valiliğin yasakladığı eylemde polis barikatının önüne çocukları oturttular..

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Diyarbakır, bugün yıllar sonra yeniden terör örgütü provokasyonuyla karşı karşıya geldi. Günler öncesinden DEM Parti'nin çağrı yapmasının ardından bugün terör örgütü sempatizanları, Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanan eylem için toplandı.

İstasyon Meydanı'nda yapılmak istenen mitinge 'kentin huzur ve güvenliği' gerekçesiyle izin verilmemesine rağmen DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, milletvekilleri, partililer kentin en işlek yeri olan Ofis Semtinde yer alan Ekinciler Caddesi'nde bir araya geldi.

BARİKATIN KARŞISINA ÇOCUKLARI OTURTTULAR

Bebek katili Öcalan lehine slogan atan ve polisin barikatlarla kapattığı İstasyon Meydanı'na ulaşmak isteyen PKK sempatizanları, yine çocukları kullandı..

Polis barikatının karşısına çocukları oturttular..

POLİSE SALDIRGAN VE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATANLAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polislere saldıran ve PKK terör örgütü elebaşı bebek katili Öcalan lehine slogan atanlar tek tek gözaltına alındı..