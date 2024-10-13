AK Parti'den Burger King açılışında tepki çeken belediye başkanları hakkında karar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi X hesabından Rize'de boykot kapsamındaki bir işletmenin açılışına katılmaları nedeniyle tepki gösterilen belediye başkanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ VE TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİMİZ HAKKINDA DİSİPLİNE SEVK KARARI ALINMIŞTIR'

Sözcü Çelik, “Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.” dedi.