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Yerel belediyeden genele birlik beraberlik mesajı! Fatma Şahin'den belediyecilik dersi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hadi Özışık'ın youtube kanalında, ülkenin içinde bulunduğu bu gergin atmosferde verdiği barışçıl mesajlarla neyi hedeflediğini anlattı.

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Bu hafta 'Hadi Başlayalım' programında Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Hadi Özışık, Fatma Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te gerçekleşen bir açılış töreninde verdiği mesaja dikkat çekti. Şahin verdiği birlik beraberlik, sevgi ve barış temalı mesajının ayrıntılarını Hadi Özışık'a anlattı.

'Bizim medeniyet kodlarımız çokluk içinde birlik diyor, gelenekten geleceğe diyor, yerelden evrensele diyor' diyen Şahin, bu coğrafyada sevgi ekilmesi gerektiğini ifade etti

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