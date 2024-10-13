Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: Onlarca yaralı var!

İsrail'de bir noktaya patlayıcı yüklü İHA'larla düzenlenen saldırıda 4'ünün durumu kritik 67 kişinin yaralandığı ifade edilerek, hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı bildirildi. Arap medyasındaki haberlere göre ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da öldüğü iddia edildi.

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Haaretz'in haberine göre, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan'da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti.

LÜBNAN'DAN ATEŞLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.

60'TAN FAZLA YARALI VAR

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 4'ünün durumu kritik, 12'si orta ve ağır olmak üzere toplam 67 yaralıya müdahale ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

GENEL KURMAY BAŞKANI ÖLDÜ İDDİASI

İsrail medyasının 'En acı gece' şeklinde haberler yaptığı İsrail'de, Hizbullah'ın saldırısında Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi'nin öldüğü iddia ediliyor

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

İsrail'e düzenlenen saldırı sonrası Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.