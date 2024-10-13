Türkiye'den İsrail duyurusu! Tüm devletlere çağrı: Silah kullanmaya hazır...

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) üssüne girmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan tüm devletlere çağrı yapılan açıklamada, "Saldırı, İsrail'in işgal politikası izlediğinin bir delilidir" denildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü hedef alarak askeri üsse tanklarla baskın düzenleyen İsrail ile ilgili tüm devletlere çağrıda bulundu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve silah kullanmaya hazır olduğunun vurgulandığı açıklamada,

"Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilmiştir.

İsrail’in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL’in rolü daha da fazla önem arz etmektedir.

İsrail’in UNIFIL’e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan’a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir.

BM Güvenlik Konseyi’nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler.

Tüm devletleri, İsrail’e ve İsrail’i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.