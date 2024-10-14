Ece Üner'in Halk TV'de New York karşılama eleştirisine Fatma Şahin'den yanıt! İşin aslı bambaşka
Halk TV sunucusu Ece Üner'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel davetiyle BM zirvesine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i New York'ta bulunduğu için eleştirmesi tepkilere yol açtı. Şahin, olayın tüm bilinmeyenlerini gazeteci Hadi Özışık'a anlattı.Abone ol
Halk TV sunucusu Ece Üner, sunduğu “Halk Ana Haber” programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında karşılayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i eleştirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres tarafından Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na üye olarak atanan Fatma Şahin bu konuyla ilgili olarak başta Ece Üner olmak üzere algı yapanlara yönelik Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak Hadi Başlayalım'da bilinmeyenleri anlattı.