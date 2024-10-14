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Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var

Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

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İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.

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