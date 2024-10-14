Galaxy Watch Ultra, en çok önerilen akıllı saat seçildi

Samsung Galaxy Watch Ultra, ABD'nin önde gelen tüketici dergilerinden Consumer Reports tarafından yapılan değerlendirmede, "Mükemmel" derecesiyle en çok önerilen akıllı saat seçildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy Watch Ultra, Consumer Reports tarafından yapılan değerlendirmede, 100 üzerinden 92 puan alarak 11 farklı kategoride en yüksek derecelendirme olan "Mükemmel" derecesi alırken Galaxy Watch7 Bluetooth modeli de toplamda 90 puan alarak 4'üncü sırada yer aldı.

Samsung'un Galaxy AI yetenekleriyle donatılan yeni Galaxy Watch serisinin en dayanıklı üyesi Galaxy Watch Ultra, zorlu ortamlarda gösterdiği performans ve BioActive sensörün olanak kıldığı kalp atış hızı ve uyku ölçüm özellikleriyle öne çıkıyor.

Galaxy Watch7 ise kullanıcıların gündelik zindelik ve fitness durumunu bütünsel bir şekilde anlamasına yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Galaxy Watch7, günlük zindeliği desteklemenin daha fazla yolunu sunarak, daha zinde ve fit bir yaşam konusunda kullanıcıları motive eden birçok özellik sunuyor.

İki farklı modeliyle (Türkiye'de satışta olan modellere göre) ilk 5 akıllı saat arasında yer almayı başaran Galaxy Watch Serisi akıllı saatlerin ayırt edici 7 özelliği, bu başarıda rol oynadı.

Galaxy Watch serisi, kullanıcı dostu arayüzü ve kişiselleştirilmiş sağlık önerileri ile zindelik takibini son derece kolay hale getiriyor. "Çift Sıkıştırma Hareketi" ve "Smart Reply" gibi özellikler, kullanıcıların Galaxy Watch akıllı saati daha pratik bir şekilde yönetebilmesini sağlıyor.

Farklı ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmiş deneyimler

Galaxy Watch Serisi, spor yaparken ve günlük hayatta kullanım esnekliği sunarak, farklı ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmiş deneyimler sağlıyor. Galaxy Watch7 ile 100'den fazla egzersizi doğru bir şekilde takip etmek ve hedeflere ulaşmak için "Antrenman Rutini" özelliği sayesinde çeşitli egzersizleri birleştirerek rutinler oluşturmak mümkün. "Race" özelliğiyle kullanıcı, kişisel gelişimini izlemek ve motivasyonunu korumak için mevcut ve geçmiş performansı gerçek zamanlı olarak karşılaştırabiliyor.

Galaxy Watch serisi, gelişmiş fitness özellikleri ve kişiye özel analizler sunarak, kullanıcıların genel zindelik durumlarını yakından takip etmelerini ve daha bilinçli kararlar almalarını sağlıyor. Galaxy AI, Galaxy Watch serisinin zindelik takip performansına içgörüler ve yönlendirmeler ekleyerek kullanıcılar için Galaxy Watch serisinin kabiliyetlerini daha da zenginleştiriyor.

Galaxy AI, genel zindelik durumuna ilişkin temel göstergeleri analiz ederek, kullanıcıya günlük bir skor sunuyor. Kişiye özel "Enerji Skoru" ve "AI tabanlı Uyku Koçluğu", her güne özel ve karşılaştırmalı zindelik takibini mümkün kılarak, zindelik konusunda Galaxy Watch kullanıcılarını destekliyor ve ölçüme dayalı veriler üzerinden kişiye özel günlük öneriler sunabiliyor.

- Darbeye dayanıklı tampon tasarımını

Samsung'un Galaxy Watch Ultra akıllı saati, performans tutkunlarına her türlü spor ortamında eşlik etmek için tasarlandı. Galaxy Watch'un darbeye dayanıklı tampon tasarımını sürdüren ikonik tasarımına "TitaniumGrade 4" çerçeve ve "10ATM" su direnci ve -20 ila 55 derece çalışma sıcaklığı aralığıyla sınırları aşan dayanıklılığı ekleniyor. Deniz seviyesinin 500 metre altından 9 bin metre üstüne kadar geniş bir aralıkta çalışabilen Galaxy Watch Ultra, kullanıcıların fiziksel kapasitesine dayalı olarak, yoğun seviyelerde egzersizler dahil her türlü performansa ayak uydurabilen gelişmiş Kişiselleştirilmiş Kalp Atış Hızı Takibi ölçümü sunabiliyor.

Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra, Wear OS'un en güçlü sürümü olan "Wear OS 5" ile çalışan ilk Android akıllı saatler olarak dikkati çekiyor. Gelişmiş performans ve güç verimliliği sunan "Wear OS 5", daha akıcı etkileşimler sunarak Galaxy Watch akıllı saatlerin daha uzun süre kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar bileklerinden popüler uygulamalara, Galaxy hizmetlerine, Google uygulamalarına ve favori üçüncü taraf uygulamalara erişerek giyilebilir cihaz deneyimlerini üst düzeyde yaşayabiliyor.

Galaxy Watch Serisi'nin Super AMOLED ekranları, parlak güneş ışığında bile net bir görünüm sunuyor. Yüksek çözünürlüğü ve canlı renkleri ile antrenmanlar sırasında ve günlük kullanımda her türlü bilginin kolayca okunmasını sağlıyor.



Serinin tüm modellerinde bulunan her zaman açık ekran özelliği kullanımda ve okumada pratiklik sunarken Galaxy Watch Ultra'nın ekranı gece karanlığında da engel tanımıyor ve kullanıcıların karanlıkta yolunu kaybetmesini önlemek için otomatik olarak "Gece Moduna" geçerek görüş kolaylığı sağlıyor.

Safir kristal cam ekran kaplaması, Galaxy Watch serisini çizilmelere karşı dayanıklı hale getirerek, zorlu aktivitelerde dahi çizilme riskini azaltıyor. Galaxy Watch Ultra'da kullanılan titanyum malzeme ile tampon tasarımı ve dinamik kasa sistemi, tüm koşullarda ekstra dayanıklılık sunuyor.