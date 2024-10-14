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İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

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İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son maçta Karadağ'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, bugün İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

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İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

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İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı. Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. 

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