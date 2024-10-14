Masterchef'te Zübeyde kendi isteğiyle mi gitti? X'te yorum yağdı

MasterChef'te elenen isim şaşırttı. Şeflerin kararı ile son turda rakiplerine göre daha başarısız tabak yapan bir isim MasterChef'ten elenen isim oldu. MasterChef'te en başarısız tabağı yaparak elenen kişi ise Zübeyde oldu. Zübeyde'nin sözleri kendi isteğiyle gittiği iddialarını da beraberinde getirdi.

Abone ol

MasterChef eleme gününde beklenmedik bir veda yaşandı. Eda, Nigar, Zübeyde, Akın, Alper, Emre ve Nevzat'ın yarıştığı gecede Zübeyde erkeklerin sürekli kadınları potaya attığını iddia etti.

Yarışma öncesinde potadaki isimlerden Zübeyde, "Her seferinde dokunulmazlık alan arkadaşım tarafından direkt gönderildim. Bu hafta için de zaten nasıl potaya geldiğimi hatırlamıyorum. Öyle uygun görmüş Onur. Bunları yaşayacağız tabii ki, gittikçe zorlaşıyor, yarışmanın şekli değişiyor. İlerleyen haftalarda daha da başka şeyler göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Seyirciler üzüldü

Bu haftanın eleme adayı olan Eda gecenin birincisi olurken, eleme finaline ise Zübeyde ve Nevzat kaldı. Masterchef'te veda eden isim takım kaptanlığıyla yenilmezlik serileri yakalayan Zübeyde oldu.



Hazırladığı başarılı yemeklerle şefler tarafından beğeni alan fenomen yarışmacının vedası izleyenleri şoke ederken, MasterChef Türkiye'den ayrılan isim, gözyaşlarını tutamadı.



MasterChef Türkiye'den elenen Zübeyde şunları söyledi; "Gerçekten bile isteye yapmadım. Bir şeyler ters gitti, toparlayamadım kendimi. Sağlık mı denir adını koyamadığım geçen hafta başından beri bir şey. Çok haklısınız yapamayacağım bir tabak değildi. Size daha güzel bir tabak getirebilirdim ama o son 10 dakikada dağıldım ve toparlanamadım. Her iki turda da son 10 dakika sanki bir şeyler olmayacağının sinyalini mi verdi bilmiyorum" dedi.

Zübeyde'nin elenmesi X'te de çok konuşuldu. Seyirciler ikiye bölündü. Kimi Zübeyde'nin sürekli kadınları potaya sokması yüzünden bu sonu yaşadığını düşünürken kimiler de Zübeyde'nin başarılı olduğunu ve ona haksızlık edildiğini iddia etti.