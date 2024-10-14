Aras Kargo Spor Kulübü, Sultanlar Ligi coşkusunu yeniden İzmir'e taşıdı

Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu, "Başarılarımızı sürdürmek ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde seyredenlere keyif veren bir takım olmak istiyoruz" dedi.

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Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ev sahipliği yaptığı ilk karşılaşmada Galatasaray Daikin'i konuk etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo'nun, kurduğu Aras Kargo Spor Kulübü, 13 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ni İzmir halkıyla buluşturdu. Mücadeleden Galatasaray Daikin, 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maç öncesinde düzenlenen renkli etkinliklerde İzmirli sporseverler, bando takımıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.

Özel boyama teknikleri ile gerçekleşen yüz boyama etkinliği renkli anlara sahne oldu. İzmirli sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği manşet maçında ise heyecanlı mücadeleler gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu, Aras Kargo olarak spora her alanda destek verdiklerini belirtti.

Sporun ve sporcunun hep yanında olduklarını vurgulayan Bozoğlu, şunları kaydetti:

'Çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. 13 yıllık aranın ardından İzmir halkı ile Vodafone Sultanlar Ligi'ni buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bu maç bizim için sadece bir maç değil, aynı zamanda büyük bir kutlama ve coşkulu bir açılıştı. Çünkü Vodafone Sultanlar Ligi'nde ev sahibi olduğumuz ilk maçımızı oynadık. Tüm kıymetli spor kulüplerimizi, İzmir'i bir spor şehri yapma misyonuna katkı sundukları için saygıyla selamlıyoruz. İzmir'in coşkulu havasının Vodafone Sultanlar Ligi'ne çok yakıştığını düşünüyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan teknik ekibimize, takım oyuncularımıza, taraftarımız Araslar'a teşekkür ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılarımızı sürdürmek ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde seyredenlere keyif veren bir takım olmak istiyoruz.'

Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu ise maçta, kız çocuklarının heyecanını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Bildiğiniz gibi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü idi. Kız çocuklarımız, toplumun geleceği ve yarınlarımız için çok değerli. Aras Kargo olarak biz de kız çocuklarının eşit haklara sahip, özgür ve aydınlık bir geleceği olmasını çok önemsiyoruz.' ifadelerini kullandı.