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Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Yeni gelişmeyi Ali Yalçın açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Yeni gelişmeyi Ali Yalçın açıkladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla kamuda servis hizmetine devam edileceğini duyurdu.

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Yalçın, sosyal medya hesabından, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılması planlanan personel servis hizmetine ilişkin açıklama yaptı.

Ali Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

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