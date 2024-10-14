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Köfteci Yusuf olayı! Cem Küçük "tanınmış başka firmalar çıkabilir" dedi

Köfteci Yusuf olayı! Cem Küçük "tanınmış başka firmalar çıkabilir" dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğinde, Türkiye'de birçok şubesi olan Köfteci Yusuf da yer aldı. Gazeteci Cem Küçük bugün kaleme aldığı yazısında "Köfteci Yusuf kimseyi suçlamadan, öz eleştiri içeren bir açıklama yaparak yeni bir sayfa açabilir." dedi ve başka firmaların çıkabileceği sinyalini verdi.

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Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, hafta sonu bir açıklama yaptı ve "Bu ülkede yabancı firmalarla ortak olsam, yabancı bir firma olsam bu kadar kolay dokunamazlar. Siyasi ilişkilerim olsa o zaman da dokunamazlar.Şerden hayır doğacak güçlenerek çıkacağız." açıklaması yaptı.

Gazeteci Cem Küçük, "Köfteci Yusuf’un öz eleştiri yapması şart" dedi ve yeni bir sayfa açılabileceğini belirtti.

Küçük, "Bu arada önümüzdeki günlerde tanınmış başka firmalar da çıkabilir. Hatta bazı beş yıldızlı otellerde de benzer sıkıntılar olduğu açıklanabilir. Kusura bakmayın, bu millete dana eti diye domuz eti, bal diye glikoz, sucuk diye eşek eti yedirenler, her türlü taklit ve tağşiş yapanlar bedeli neyse ödeyecek. Yıllardır kim bilir bu millete neler yedirdiniz!.." ifadelerini kullandı. İşte Küçük'ün yazısı:

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri artık açıklıyor. Orada bazı firmaların domuz eti kullandığı, bal diye glikoz sattığı ortaya çıktı. Sucuk eti diye neler yemişiz! 

 Geçen hafta en öne çıkan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti kullanmasıydı. Bakanlığın denetimleriyle bu ortaya çıktı. İşin içinde komplo, dış güç yok.  

Sosyal medya hemen ikiye ayrıldı. "Köfteci Yusuf’a dış güçler operasyon yapıyor" diyen de vardı, "hayır öyle değil!" diyen de... 

Neticede Köfteci Yusuf ciddi istihdam sağlıyor. Yanında çalışan binlerce kişi var. Ama Köfteci Yusuf’un öz eleştiri yapması şart. Bir kere geç açıklama yaptılar, erken yapabilirlerdi. Bu olayı başka yere bağlamaya da gerek yok. Patronun bilgisi var yok da ayrı bir tartışma konusu. 

Köfteci Yusuf kimseyi suçlamadan, öz eleştiri içeren bir açıklama yaparak yeni bir sayfa açabilir. Gerçekten bu kadar çalışanı olan biri batmasın. İşleri yürüsün. Orada ekmek yiyen binlerce insan var. 

Bu arada önümüzdeki günlerde tanınmış başka firmalar da çıkabilir. Hatta bazı beş yıldızlı otellerde de benzer sıkıntılar olduğu açıklanabilir. Kusura bakmayın, bu millete dana eti diye domuz eti, bal diye glikoz, sucuk diye eşek eti yedirenler, her türlü taklit ve tağşiş yapanlar bedeli neyse ödeyecek. Yıllardır kim bilir bu millete neler yedirdiniz!..

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