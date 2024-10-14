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Kamu personeline servis hizmeti devam edecek mi? Memur-Sen'den açıklama

Kamu personeline servis hizmeti devam edecek mi? Memur-Sen'den açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Tasarruf tedbirleri kapsamında durdurulmak istenen servis hizmetine devam edileceği açıklandı. Açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılması planlanan personel servis hizmetine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla kamuda servis hizmetine devam edileceğini belirtti.

Ali Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

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