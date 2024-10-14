Su faturalarına Burger King reklamı alan Rize Belediyesi'nden açıklama

Rize Belediyesi, su faturalarına Burger King"in reklamını aldığının ortaya çıkması üzerine söz konusu firmayla reklam işbirliğinin sonlandırıldığını açıkladı.

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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Rize’de boykot kapsamında olan Burger King şubesinin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını açıkladı.

Geçen hafta Rize'de yapılan Burger King şubesi açılışına, boykot çağrılarına rağmen İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete katılmıştı. Mete, gelen eleştirilere "Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum, sadece kurdele kestim" diye yanıt vermişti.

Tartışmalar sürerken, Karar gazetesinde yer alan habere göre bu kez de belediyenin su faturalarında aynı firmanın reklamına yer verdiği ortaya çıktı.

Reklam işbirliği sonlandırıldı

Eleştiriler üzerine Rize Belediyesi’nden 1 hafta sonra açıklama yapıldı. Açıklamada reklamın geçmiş yıllarda alındığı savunularak şöyle denildi:

“Son bir yıl içinde İsrail’in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmıştır. İlgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Çaydalı Mangal Kömürü’nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız.”

Metiner'den tepki

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından belediye başkanına seslenerek “Yazıklar ötesi bir durum söz konusu. Hangi tarihte o sözleşme iptal edildi?” diye sordu.