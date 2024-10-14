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Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, merakla beklenen 2025 yılı asgari ücretine yönelik açıklamalarda bulundu. "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" diyen Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" diyen Işıkhan, sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Yenişafak Gazetesi'ne konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum," dedi.

İşçiler önemli paydaşlarımızdır

İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş’in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.

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