BIST 8.761
DOLAR 34,28
EURO 37,50
ALTIN 2.928,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Savcıya makamında ölüm tehdidi! 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Savcıya makamında ölüm tehdidi! 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Olay: Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyol projelerinin yapımı için imzalar atıldı
Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyol projelerinin yapımı için imzalar atıldı
Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında yer alıyordu: Kuraklık tamamen kuruttu
Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında yer alıyordu: Kuraklık tamamen kuruttu
Gözlükten bağımsız yaşamak artık çok kolay!
Gözlükten bağımsız yaşamak artık çok kolay!
Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı
Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz
TCMB'nin faiz kararı! Ekonomistler tek tahminde birleşti
TCMB'nin faiz kararı! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Köfteci Yusuf olayı! Cem Küçük "tanınmış başka firmalar çıkabilir" dedi
Köfteci Yusuf olayı! Cem Küçük "tanınmış başka firmalar çıkabilir" dedi
Su faturalarına Burger King reklamı alan Rize Belediyesi'nden açıklama
Su faturalarına Burger King reklamı alan Rize Belediyesi'nden açıklama
Kamu personeline servis hizmeti devam edecek mi? Memur-Sen'den açıklama
Kamu personeline servis hizmeti devam edecek mi? Memur-Sen'den açıklama
Bursa'da 11 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Bursa'da 11 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in babası konuştu: Kaçırıldığını düşünüyoruz
Kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in babası konuştu: Kaçırıldığını düşünüyoruz