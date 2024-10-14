Gözlükten bağımsız yaşamak artık çok kolay!

Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, gözlükten ve kontakt lensten bağımsız olarak yaşamak isteyen bireyler için fakik göz içi lens ve No Touch Lazer tedavi yöntemlerinin çok etkili olduğunu söyledi. Bu tedavi yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığını belirten Yıldırım, yüksek teknoloji içeren lazer cihazlarıyla birlikte operasyonun güvenli bir şekilde uygulandığını ve hastanın kısa sürede hayatına geri döndüğünü söyledi.

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Gözlükten ya da kontakt lensten bağımsız yaşamak isteyen birçok birey, görme bozukluğunun düzelmeyeceği gerekçesiyle tedavi olmaktan korkuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, yüksek teknoloji içeren lazer cihazlarıyla yapılan No Touch Lazer tedavisinin ve fakik göz içi lens uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Hastanın gözlük ve kontakt lensten bağımsız, yaşam kaliteleri artmış olarak hayatlarına devam edebildiğini ifade etti.

Yüksek teknolojili lazer cihazlarla yapılıyor

Fakik Göz içi lens uygulamaları ve No Touch Lazer tedavi yöntemleri hakkında hastaları bilgilendiren Prof. Dr. Yıldırım, “Miyopi, astigmatizma ya da hipermetropi olarak adlandırdığımız bu kırma kusurlarının tedavisinde öncelikle hastayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ardından yaptığımız tetkiklerle hastamızla tedavi yöntemini kararlaştırarak süreci başlatıyoruz. Gözde lazer tedavileri farklı başlıklarda değerlendirilmektedir. Bunlardan biri gözün yüzeyine lazer uygulama şeklinde yaptığımız PRK ya da No Touch tedavisi olarak adlandırdığımız yöntemdir. Diğer tedavi yöntemimiz ise lasik olarak adlandırdığımız ve korneanın dokusundan bir tabaka kaldırıp ardından lazer uygulaması şeklinde yaptığımız yöntemdir. Bu lazer uygulamaları cerrahi tecrübemiz ile, yüksek teknoloji içeren lazer cihazlarıyla birlikte güvenli bir şekilde yapılmaktadır.” diye konuştu.

Tedavi ve kontroller önemli

Fakik göz içi lens uygulamalarını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Gözlükten bağımsız, kontakt lens kullanmak istemeyen, gözü lazer için uygun olmayan, korneası farklı nedenlerden dolayı lazer tedavisine uygun olmayan gözlerde fakik göz için lens seçenekleri mevcut. Bu tedavileri yapmadan önce ve yaptıktan sonra da hastaların dikkatli değerlendirilmeleri ve kontrollerine aksatmadan gelmeleri oldukça önemli.” dedi.

"Lasik yöntemi hala popüler"

Lazer tedavileri altında birçok seçeneğin olduğunu söyleyen ve sürecin nasıl belirlendiğini anlatan Prof. Dr. Yıldırım konuşmasını şöyle tamamladı: “Bazı yöntemler bazı hastalara uygun oluyor, bazılarına ise uygun olmuyor. Burada hastanın yaşam şekli, yaptığı iş belirleyici olabiliyor. Travmaya açık, korneasında bir takım problemler olan hastalarda ya da ince kornealı vakalarda diğer özellikler uygunsa PRK ya da No Touch Lazer olarak adlandırdığımız tedavileri uygulayabiliyoruz. Bu tedavi yönteminin küçük bir dezavantajı da bulunuyor. Özellikle ilk 2 günde yanma, batma, bir takım ağrılar olabiliyor. Astigmatizmanın etkin düzeltilmesinde ve hastanın birinci gün hemen hayatına dönebilme imkânı sunması açısından geleneksel lasik yöntemleri de hala popüler. Lasik yöntemi de oldukça iyi bir yöntem. İyi cerrahi tekniği yüksek teknoloji içeren lazer cihazlarıyla birlikte uyguladığımızda kırma kusurlarını etkin bir şeklide tedavi edebiliyoruz.” şeklinde konuştu.