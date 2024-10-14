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CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı! Ekrem İmamoğlu hakkında yargı süreci gündemde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı! Ekrem İmamoğlu hakkında yargı süreci gündemde...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.20'de başladı.

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CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, anayasa çalışmaları ve buna ilişkin tartışmalar, yeni vergi paketi, ekonomi, iç ve dış gelişmeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreci gündeme gelecek.

MYK'de, Özel'in 23-27 Ekim arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak ziyaretleri ele alınacak.

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