Hepsiburada'dan kadın kooperatifi desteği

Hepsiburada, 2025'te e-ticaret yapan kadın kooperatifi sayısını iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2025'i "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan etmesiyle hedeflerini büyüten şirket, Türkiye genelinde daha fazla kadın kooperatifini e-ticarete kazandırmayı amaçlıyor.

Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı kapsamında bugüne kadar 280 kadın kooperatifi platforma kazandıran şirket, Türkiye genelinde Hepsiburada üzerinden ticaret yapan kadın kooperatiflerinin sayısını 2025'te iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bunların 40'tan fazlası, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerinden e-ticarete dahil edildi.

Kadın Kooperatiflerine Özel Destekler

Hepsiburada, kadın kooperatiflerine özel teşvikler de sunuyor. Bunlar arasında kendi ürettikleri ürünlerde süre veya ciro sınırlaması olmaksızın yüzde 1 komisyon ve ücretsiz kargo desteği, 500 ürüne kadar profesyonel fotoğraf çekimi, 3 bin liralık HepsiAd reklam bakiyesi, bir yıl boyunca ücretsiz entegrasyon hizmeti ve indirimli ön muhasebe desteği yer alıyor.

"Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor" projesi kapsamında Hepsiburada'daki kadın girişimciler, sekiz büyük bankanın özel bankacılık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Kadın kooperatiflerini güçlendirmek amacıyla kadın dostu kuruluşlarla iş birliği yapan şirket, 22 Ekim'de "Kadın Dostu Markalar" platformuyla yapılan işbirliğiyle "E-ticarete Giriş" eğitimi düzenleyecek.

"Bu seferberliği tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlıyoruz"

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, programın deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine yönelik özel bir dayanışma hamlesiyle başladığını belirtti.

Tanır, "Bölgedeki 40'tan fazla kadın kooperatifine Hepsiburada'da mağaza açmakla kalmadık farklı kooperatiflerin ürünlerini bir araya getirerek 'Kadının Emeği, Geleceğin Temeli' adını verdiğimiz özel kutular hazırlayıp paydaşlarımıza hediye ettik ve satışa sunduk. Bu seferberliği tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in 2025'i 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan etmesiyle birlikte Hepsiburada olarak kadın kooperatiflerini e-ticarete kazandırmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın kooperatiflerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal dönüşüme de katkı sağladığını vurgulayan Tanır, şunları kaydetti:

"Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında bugüne kadar 56 binden fazla kadın girişimciyi özel desteklerle e-ticarete kazandırırken, diğer yandan kadın kooperatiflerinin özgün ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, ayrı bir destek paketi oluşturduk. Bugüne kadar 280 kadın kooperatifi, Hepsiburada'da binlerce ürün listeledi. Geleneksel üretimlerini katma değerli ürünlere dönüştürüp e-ticaret sayesinde Türkiye ve dünyaya sattılar. Bu satışlardan kazandıkları gelirle sadece ekonomik güç elde etmediler, faaliyet gösterdikleri bölgenin dönüşümüne de katkıda bulundular. Kadınların kadim bilgilerinin ekonomik değerini ve cinsiyetler arası eşitliği gösterdiler, çocuklar ve gençlerin ufuklarını açtılar."