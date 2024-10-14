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İsrail ordusu tıp merkezi ve evleri hedef aldı! Ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu tıp merkezi ve evleri hedef aldı! Ölenler var

 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bazı evler ile bir tıp merkezine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü belirtildi.

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı Sıddıkin ilçesindeki bir tıp merkezini hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Ensar kasabasında bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mifidun kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında da 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye iline bağlı Sarbin ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sağlık görevlisi ile bazı siviller yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Marub beldesine düzenlenen saldırıda da 2'sinin durumu ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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